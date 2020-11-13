Ajda Pekkan ve Selami Şahin gibi isimlerin vokalistliğinden solistliğe: Cevher Aksoy

Ajda Pekkan ve Selami Şahin gibi isimlerin vokalistliğini yapan, genç şarkıcı Cevher Aksoy, ilk single çalışması 'Keşke'yi çıkardı. Söz ve müziğine Cevher'in kendi imzasını attığı şarkının düzenlemesini ise ünlü aranjör Ozan Çolakoğlu ve Nurettin Çolak yaptı. Yönetmen koltuğunda Elif Demiralp'in oturduğu klibin çekimleri Galata ve Kilyos’ta iki günlük bir çalışmayla tamamlandı.

