18 Aralık 2021 Cumartesi 12:30:00 - Güncelleme:18 Aralık 2021 Cumartesi 12:30:00
Aileye girdi
Bir dönem Tarkan'la olan ilişkisiyle adından söz ettiren Bilge Öztürk, geçtiğimiz günlerde yeni aşka yelken açmıştı.
Survivor yarışmasıyla yıldızı parlayan Bennu Gerede'nin 21 yaşındaki oğlu Daren Gerede'yle birlikte olan Öztürk, erkek arkadaşıyla bir davette görüntülendi. Bermuda tatilinden dönen ikiliye gecelerde Gerede'nin anneannesi Canan Gerede eşlik etti. Keyifli oldukları görülen çifti görenler, "Bilge aileye girdi" yorumlarında bulundu.