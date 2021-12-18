Survivor yarışmasıyla yıldızı parlayan Bennu Gerede'nin 21 yaşındaki oğlu Daren Gerede'yle birlikte olan Öztürk, erkek arkadaşıyla bir davette görüntülendi. Bermuda tatilinden dönen ikiliye gecelerde Gerede'nin anneannesi Canan Gerede eşlik etti. Keyifli oldukları görülen çifti görenler, "Bilge aileye girdi" yorumlarında bulundu.

