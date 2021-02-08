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08 Şubat 2021 Pazartesi 14:27:00 - Güncelleme:08 Şubat 2021 Pazartesi 16:46:00

Ailenin pamuk kalplisi

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İpek Açar, önceki gün 45. yaşına bastı. Sevdikleriyle yeni yaşını kutlayan İpek Açar'ın eşi Alper Kömürcü de sosyal medyadan romantik bir mesaj yayınladı.

İpek Açar, önceki gün 45. yaşına bastı. Sevdikleriyle yeni yaşını kutlayan İpek Açar'ın eşi Alper Kömürcü de sosyal medyadan romantik bir mesaj yayınladı. Kömürcü, "Ailemizin sevgi kaynağı, ışığı, pamuk kalplim, güzel sevgilim, İpek'im iyi ki doğmuşsun. Seni çok seviyorum'' notunu düştü.

Etiketler : ipek açar alper kömürcü doğum günü
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