Ailenin pamuk kalplisi

İpek Açar, önceki gün 45. yaşına bastı. Sevdikleriyle yeni yaşını kutlayan İpek Açar'ın eşi Alper Kömürcü de sosyal medyadan romantik bir mesaj yayınladı. Kömürcü, "Ailemizin sevgi kaynağı, ışığı, pamuk kalplim, güzel sevgilim, İpek'im iyi ki doğmuşsun. Seni çok seviyorum'' notunu düştü.

