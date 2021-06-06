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06 Haziran 2021 Pazar 13:30:00 - Güncelleme:06 Haziran 2021 Pazar 13:30:00

Ailenin isteği yerine getirildi

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Şile'de denize açıldıktan sonra teknenin alabora olup batması sonucu yaşamını yitiren müzisyen Onur Can Özcan'ın yeni bir şarkısı daha gün yüzüne çıktı.

Şile'de denize açıldıktan sonra teknenin alabora olup batması sonucu yaşamını yitiren müzisyen Onur Can Özcan'ın yeni bir şarkısı daha gün yüzüne çıktı. Merve Özbey, Ferhat Göçer ve Anıl Durmuş gibi pek çok ismin şarkılarını seslendirdiği Özcan'ın 3. ölüm yıldönümünde ailesinin isteği yerine getirilerek, 'Bu Mevsimde' isimli şarkısı müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Etiketler : Şile Onur Can Özcan Merve Özbey Ferhat Göçer
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