Ailenin isteği yerine getirildi

Şile'de denize açıldıktan sonra teknenin alabora olup batması sonucu yaşamını yitiren müzisyen Onur Can Özcan'ın yeni bir şarkısı daha gün yüzüne çıktı. Merve Özbey, Ferhat Göçer ve Anıl Durmuş gibi pek çok ismin şarkılarını seslendirdiği Özcan'ın 3. ölüm yıldönümünde ailesinin isteği yerine getirilerek, 'Bu Mevsimde' isimli şarkısı müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

