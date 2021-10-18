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18 Ekim 2021 Pazartesi 15:30:00 - Güncelleme:18 Ekim 2021 Pazartesi 15:30:00

Ailemi rahat bırakın

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Alişan'ın yeğenlerini okula almak için gittiği okulda park krizi yaşandığı ileri sürüldü.

Alişan'ın yeğenlerini okula almak için gittiği okulda park krizi yaşandığı ileri sürüldü. Okul çıkış saatinde park edecek yeri olmayan Levent'teki bir özel okulun hemen önünde Alişan'ın şoförü tarafından trafik konisi konarak, şarkıcıya özel yer tutulduğunu gören velilerin bu duruma tepki gösterdiği iddia edildi. Haberin ardından Alişan, suskunluğunu bozdu. "Ne özel park alanım var, ne de şoförüm" diyen şarkıcı, kimseden ayrıcalık istemediğini belirtti. Alişan, tepkisini, "Vicdandan, merhametten, nasibini almamış herkesi Allah'a havale ediyorum. Biz acımızı sarmaya çalışıyoruz lütfen beni ve ailemi rahat bırakın'' sözleriyle dile getirdi.

Etiketler : Ailemi rahat bırakın Alişan park krizi
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