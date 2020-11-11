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11 Kasım 2020 Çarşamba 11:04:00 - Güncelleme:11 Kasım 2020 Çarşamba 11:04:00

Aileler Yarışıyor Ufuk Özkan sunumuyla her gün saat 21.00'de 360'ta

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"Aileler Yarışıyor", Ufuk Özkan'ın sunumuyla 11 Kasım 2020 Çarşamba gününden itibaren, haftanın her günü 21.00'de 360'ta!

Yeni nesil yayıncılık anlayışı ile başarılı programlara imza atan 360; yenilenen programları ve yüzleriyle hayatın tüm renklerini ve seslerini ekrana taşımaya devam ediyor.

63 ülkede izlenme rekorları kıran "Aileler Yarışıyor", ailenizin sunucusu Ufuk Özkan'ın renkli ve eğlenceli sunumuyla haftanın her günü 360 ekranlarında! Günlük hayattan çok basit soruların sokaktaki 100 kişiye sorulması sonucu alınan en popüler cevapları bulmaya çalışan yarışmacılar, final etabında büyük ödülü kazanmak için yarışacak.

Eğlenceli anların yaşandığı kahkahalarla dolu "Aileler Yarışıyor" 11 Kasım 2020 Çarşamba gününden itibaren, haftanın her günü 21.00’de 360’ta!

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