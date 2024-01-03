Ailece hastanelik oldular

2024'e girerken geceyi ailesiyle birlikte hastanede geçiren Uğur, sedye üzerinde çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı. Uğur gönderisinin altına, "Eşim, kızım ve ben hastanedeydik. Influenza ailesi... Bitkinlik, eklem ağrıları, boğaz kızarıklığı, öksürük, hafif ateş... Maskeler yine hayatımıza girdi. Kendinize dikkat edin" notunu yazdı.