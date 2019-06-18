18 Haziran 2019 12:27 | Salı
Aile programı sunacak
En son Arka Sokaklar’ dizisinde rol alan oyuncu Zeynep Beşerler, yeni sezonda televizyon programı sunmaya hazırlanıyor.
Güzel oyuncu, yakında anneler ve çocuklar üzerine bir aile programı sunacağını söyledi. Deniz tutkusuyla bilinen güzel oyuncu, işleri nedeniyle uzun tatil yapamayacağını anlattı.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Serenay Sarıkaya Kerem Bürsin ile ayrılığının ardından 1 aydır bulunduğu Amerika'dan döndü
- Sinem Kobal’dan eşi Kenan İmirzalıoğlu için romantik doğum günü paylaşımı
- Yasemin Şefkatli-İdo Tatlıses çiftinden evlilik sinyali!
- Özge Ulusoy’un sevgilisi Faruk Çolakoğlu tatil için kesenin ağzını açtı
- Mendil şarkısına poşetten elbise