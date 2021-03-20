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20 Mart 2021 Cumartesi 11:00:00 - Güncelleme:20 Mart 2021 Cumartesi 11:00:00

Ahmet Kaya yorumu

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Şarkıcı Ceylan Ertem, Ahmet Kaya'nın kült olmuş şarkısı 'Dardayım'ı kendi has yorumladı.

Şarkıcı Ceylan Ertem, Ahmet Kaya'nın kült olmuş şarkısı 'Dardayım'ı kendi has yorumladı. Daha önce usta ismin 'Arka Mahalle', 'Cahille Sohbeti Kestim', 'Herkes Kendi İşine' adlı şarkılarını seslendiren Ertem, yeniden bir Ahmet Kaya parçasıyla hayranlarının karşısına çıktı. Çocukluğundan itibaren sanatçının tüm parçalarına aşina olduğunu söyleyen Ertem, "Bu harika şarkılar unutulmasın, yeni nesil müzik dinleyicileri de bu hikâyeleri sevmeye, anılarına kazımaya devam etsin' dedi.

Etiketler : ceylan ertem dardayım ahmet kaya
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