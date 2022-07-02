‘Ah Belinda'ya geri sayım

Usta oyuncu Müjde Ar, Yılmaz Zafer ve Macit Koper'in başrolünde yer aldığı 1986 yapımı 'Ah Belinda' filminin yeni versiyonu seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor. Neslihan Atagül'ün 'Serap' ve Serkan Çayoğlu'nun 'Suat' karakterini canlandırdığı dijitalde yayınlanacak olan yapımın çekimleri tamamlandı. OGM Pictures imzalı projenin yönetmen koltuğuna Deniz Yorulmazel oturdu.