Ağrı'da ‘Nuh'un Gemisi' aranıyor

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde, 'Nuh'un Gemisi' kalıntılarının olduğuna inanılan alanda, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ile İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından kurulan araştırma ekibi çalışmaya başladı. Jeofizik, kimya, jeoarkeoloji araştırmalarında uzman akademisyenlerin de olduğu grubun alandan aldığı numuneler, incelenmek üzere İTÜ laboratuvarlarına gönderildi.

