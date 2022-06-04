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04 Haziran 2022 Cumartesi 18:30:00 - Güncelleme:04 Haziran 2022 Cumartesi 18:30:00

Ağlatan konser

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Keman virtüözü ve besteci Selçuk Tekay için düzenlenen gecede sahne alan Emel Sayın, duygusal anlar yaşadı.

Keman virtüözü ve besteci Selçuk Tekay için düzenlenen gecede sahne alan Emel Sayın, duygusal anlar yaşadı. Cemal Reşit Rey konser salonunda sahne alan Sayın, "Ankara'da son konserimizi verdiğimizde Selçuk Tekay'la beraberdik. Bugün ilk defa onun için ve onunla sahnedeyim. Kardeşim gibi sevdiğim, aileden biri olan 40 yıla yakındır birlikte çalıştığım canım arkadaşım onu anmaktan gurur duyuyorum" dedi. Tokay, geçen yıl 68 yaşında hayatını kaybetmişti.

Etiketler : selçuk tekay emel sayın konser
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