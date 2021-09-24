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24 Eylül 2021 Cuma 15:30:00 - Güncelleme:24 Eylül 2021 Cuma 15:30:00

Adına su kuyusu açıldı

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Son olarak 'Hercai'de rol alan Akın Akınözü yeni dizi "Kaderimin Oyunu"yla ekrana dönmeye hazırlanıyor.

Son olarak 'Hercai'de rol alan Akın Akınözü yeni dizi "Kaderimin Oyunu"yla ekrana dönmeye hazırlanıyor. Yurtdışında da büyük bir hayran kitlesi olan oyuncunun sevenleri Akınözü'nü doğum gününde de yalnız bırakmadı. Dün 31. yaş günün kutlayan oyuncu adına Bangladeş'te su kuyusu açıldı. Aynı zamanda 200 kişiye yemek dağıtıldı.

Etiketler : Hercai Akın Akınözü Kaderimin Oyunu SU KUYUSU
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