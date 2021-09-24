Adına su kuyusu açıldı

Son olarak 'Hercai'de rol alan Akın Akınözü yeni dizi "Kaderimin Oyunu"yla ekrana dönmeye hazırlanıyor. Yurtdışında da büyük bir hayran kitlesi olan oyuncunun sevenleri Akınözü'nü doğum gününde de yalnız bırakmadı. Dün 31. yaş günün kutlayan oyuncu adına Bangladeş'te su kuyusu açıldı. Aynı zamanda 200 kişiye yemek dağıtıldı.