Adımlar kanserli çocuklar için

Sanat dünyasının ünlü isimleri Kansersiz Yaşam Derneği'nin tertiplediği 'Kahramanlık Maratonu' projesinde bir araya geldi. Yeşim Dalgıçer, Arif Pişkin, Çağrı Atakan ve Tolga Mendi gibi ünlüler, adımlarını projeye katkı sağlamak için attı. Etkinlikte kanser hastası çocuklar ve aileleri, destekçilerle birlikte Park Of İstanbul'da unutulmaz bir gün geçirdi.