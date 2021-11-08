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08 Kasım 2021 Pazartesi 15:00:00 - Güncelleme:08 Kasım 2021 Pazartesi 15:00:00

Adımlar kanserli çocuklar için

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Sanat dünyasının ünlü isimleri Kansersiz Yaşam Derneği'nin tertiplediği 'Kahramanlık Maratonu' projesinde bir araya geldi.

Sanat dünyasının ünlü isimleri Kansersiz Yaşam Derneği'nin tertiplediği 'Kahramanlık Maratonu' projesinde bir araya geldi. Yeşim Dalgıçer, Arif Pişkin, Çağrı Atakan ve Tolga Mendi gibi ünlüler, adımlarını projeye katkı sağlamak için attı. Etkinlikte kanser hastası çocuklar ve aileleri, destekçilerle birlikte Park Of İstanbul'da unutulmaz bir gün geçirdi.

Etiketler : Adımlar kanserli çocuklar için Kansersiz Yaşam Derneği Kahramanlık Maratonu Yeşim Dalgıçer
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