"Adımı onunla anmayın"

Popçu Demet Akalın ve Fatih Ürek arasında sular durulmuyor. Uzun bir süredir konuşmayan ikiliden Ürek, katıldığı bir programda popçuyu hedef alarak, "Tapılası bir kadın olmak istiyorsun ama maalesef Demet'çiğim, değilsin" demişti. Önceki gün tek başına alışverişe çıkan Akalın, habercilerin Ürek'in açıklamalarıyla ilgili soruları karşısında gülerek, önce cevap vermek istemedi, sonrasında "Benim adımı onun adıyla anmayın" demekle yetindi. 2 yıl önce Ürek, ablasının cenazesine katılmayıp, kendisini aramadığını söylediği Akalın'ı 'dedikoducu' diyerek eleştiri yağmuruna tutmuştu.