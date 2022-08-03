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03 Ağustos 2022 Çarşamba 12:30:00 - Güncelleme:03 Ağustos 2022 Çarşamba 12:30:00

Adım adım Oscar'a yolculuk

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Meta Akkuş'un yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği Bir Dilek Tut filmi Flickers Rhode İsland International film festivalinde yarı finale yükseldi.

Meta Akkuş'un yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği Bir Dilek Tut filmi Flickers Rhode İsland International film festivalinde yarı finale yükseldi. Altan Erkekli, Mehmet Turan Doğan, Almira Tuana ve Alper İlker gibi isimlerin rol aldığı yapım festivalde yarı finale girebilen ilk Türk film oldu. Filmin yönetmeni Akkuş, "Oscar ve Bafra vasıflı bu uluslararası film festivalinde yarı finalde olmaktan çok mutluyum. Bu Oscar Akedemisinin filmimizden haberdar olması, Oscar'a aday adaylığımızın onayıdır" dedi.

Etiketler : Meta Akkuş' Bir Dilek Tut filmi Flickers Rhode İsland
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