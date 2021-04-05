Adanın değil arkadaşlarının şampiyonu

Survıvor 2021'de Ünlüler takımında yarışan Öykü Çelik, geçtiğimiz hafta adadan ayrılan isim oldu. Veda sonrası İstanbul'a dönen oyuncuya arkadaşları sürpriz yaptı. Çelik, 'Şampiyon' yazılı pastayla kendisini karşılayan arkadaşlarını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Yarışma boyunca ailesini ve dostlarını çok özlediğini belirten Çelik, sevdikleriyle bol bol hasret giderdi.