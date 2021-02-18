  • BIST
    1548.13
  • Dolar
    6,9699
  • Euro
    8,4262
  • Altın
    398,9610
İstanbul
1 / 4
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan açıkladı! Yüzde 100 destek...
Merkez Bankası kararını verdi
IMF'den Türkiye açıklaması
TOGG'dan yeni paylaşım: Çalışmalar tamamlandı
NATO'da reform hazırlığı
Mutasyonlu virüsler laboratuvarda üretildi!
Gürcistan Başbakanı Gakharia istifa etti
Bu yıl ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 27'ye yükseldi
Atina'da Çeşme yaygarası: Türkiye'nin adımıyla endişelendiler
Bugün hava nasıl olacak? Kritik uyarı geldi
Türklerin verdiği ilanı hazmedemediler!
NATO'dan Türkiye açıklaması: Çok önemli müttefik
Test çekti: Rum tarafının şartlarına boyun eğecek değiliz
ABD'den tepki çeken sessizlik! PKK sorusuna cevap veremedi
TSK personeline ilişkin kanun teklifinin ilk 8 maddesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Bebek modasına el attı
Anne oğul kartopu savaşı
Pankartlı evlilik teklifi
40 şarkılık yeni proje
Şarkı imzasında dostluk var
Pandemide online destek
Adadan elenen isim Hayrettin
Online festival
Tek sen ol yanımda!
18 Şubat 2021 Perşembe 07:40:00 - Güncelleme:18 Şubat 2021 Perşembe 14:39:00

Adadan elenen isim Hayrettin

ABONE OL

Yaklaşık iki aydır Survivor yarışmasında 'Ünlüler' takımında mücadele eden Hayrettin Karaoğuz, önceki gün adaya veda eden isim oldu.

Yaklaşık iki aydır Survivor yarışmasında 'Ünlüler' takımında mücadele eden Hayrettin Karaoğuz, önceki gün adaya veda eden isim oldu. Gelen SMS oyları sonucunda Dominik'teki yarışını finale taşıyamayan Hayrettin, adada kalan takım arkadaşlarına başarıları diledi. Ünlü oyuncu, hem giden hem de kalan için her şeyin hayırlısı olmasını diledi.

Etiketler : Survivor yarışması Ünlüler Hayrettin Karaoğuz
Çağla'dan Ahmet Kural'ın Kıbrıs setine ziyaret

Çağla'dan Ahmet Kural'ın Kıbrıs setine ziyaret
Onlarınki ilk görüşte aşk!

Onlarınki ilk görüşte aşk!
Gülben Ergen: Dadı dizisinden para kazanamadım

Gülben Ergen: Dadı dizisinden para kazanamadım
Kalbinin sahibi Youtuber

Kalbinin sahibi Youtuber
Hakan Altun: 2021'de yine yalnızım

Hakan Altun: 2021'de yine yalnızım
Şarkıcılık da onun aşkı

Şarkıcılık da onun aşkı
Fanlar Ebru'yu çıldırttı

Fanlar Ebru'yu çıldırttı
Rolünü lunaparka benzetti

Rolünü lunaparka benzetti
Köyde karantina

Köyde karantina

EN ÇOK OKUNAN HABERLER