Adadan elenen isim Hayrettin

Yaklaşık iki aydır Survivor yarışmasında 'Ünlüler' takımında mücadele eden Hayrettin Karaoğuz, önceki gün adaya veda eden isim oldu. Gelen SMS oyları sonucunda Dominik'teki yarışını finale taşıyamayan Hayrettin, adada kalan takım arkadaşlarına başarıları diledi. Ünlü oyuncu, hem giden hem de kalan için her şeyin hayırlısı olmasını diledi.