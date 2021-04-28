Ada hayatı çok zor!

Yaşadığı mide rahatsızlığı nedeniyle Survivor yarışmasına veda etmek zorunda kalan futbolcu Barış Özbek, alışverişte görüntülendi. Ada hayatının zorluklarından bahseden Özbek, 'Günde 20 tane kokonat yediğimiz oluyordu. Karnımız aç olarak oyunlara gidiyorduk ve kaybedip tekrar aç olarak oynuyorduk. Parkurlar çok zor, dışarıdan gözüktüğü gibi değil' diye konuştu.

