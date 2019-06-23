RTÜK'ün Acun Ilıcalı'ya verdiği cezayı duyunca bu hayattan beklentilerinizi sorgulayacaksınız

Survivor çekimlerine katılmak için Acun Ilıcalı'ya eşlik eden Enes Batu, geçtiğimiz hafta toplamda kaç saat uyuduğunu ve yolculuk yaptığını açıklamıştı. Türkiye'ye dönerken Acun'un özel uçağına binen Batur ikinci videosu da sosyal medyayı salladı.

RTÜK'E 10 MİLYON TL CEZA!

Sohbet esnasında Ilıcalı'nın toplamda ne kadar ceza RTÜK'e verdiği ortaya çıktı. Batur'un, "Aklına ne geliyorsa söyle bizde RTÜK yok" şeklinde konuşmasına karışılık Ilıcalı, "RTÜK'e toplam ödediğim ceza 10 milyon TL"cevabı ile cezanın ücretini söyledi.