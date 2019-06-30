30 Haziran 2019 16:07 | Pazar
Acun Ilıcalı, Bülent Özdemir'e 61 bin lira tazminat ödeyecek
Bülent Özdemir'in ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı hakkında açtığı davada mahkeme kararını verdi.
"Bestelerin Efendisi" olarak tanınan Bülent Özdemir, 5 eserinin izinsiz olarak kullanıldığı iddiasıyla Acun Ilıcalı’ya dava açmıştı. Önceki gün görülen davada mahkeme, Özdemir’i haklı buldu.
Ilıcalı, Özdemir’e 61 bin 250 lira tazminat ödeyecek.
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- Acun Ilıcalı, Bülent Özdemir'e 61 bin lira tazminat ödeyecek
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