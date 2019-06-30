Acun Ilıcalı, Bülent Özdemir'e 61 bin lira tazminat ödeyecek

"Bestelerin Efendisi" olarak tanınan Bülent Özdemir, 5 eserinin izinsiz olarak kullanıldığı iddiasıyla Acun Ilıcalı’ya dava açmıştı. Önceki gün görülen davada mahkeme, Özdemir’i haklı buldu.



Ilıcalı, Özdemir’e 61 bin 250 lira tazminat ödeyecek.

Akşam