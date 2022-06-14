Açılış Sertab ile…

BKM organizasyonuyla sevilen sanatçılar hayranlarıyla buluşuyor. Denizbank Harbiye Açık Hava'da konserler, tiyatro oyunları ve stand-up gösterilerinden oluşan etkinlik 27 Temmuz'da Sertab Erener'in performansıyla başlayacak. Aydınlıkevler, Selami Şahin ve Aşkın Nur Yengi, Çok Güzel Hareketler 2, Kenan Doğulu, Yasemin Sakallıoğlu, Candan Erçetin gibi isimlerin yer aldığı organizasyonun finalini 20 Ağustos'ta Cem Adrian gerçekleştirecek.