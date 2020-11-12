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Açıklamaları ve hareketleriyle gündem olan Merve Boluğur bu kez şaşkına çevirdi
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12 Kasım 2020 Perşembe 20:11:00 - Güncelleme:13 Kasım 2020 Cuma 11:12:00

Açıklamaları ve hareketleriyle gündem olan Merve Boluğur bu kez şaşkına çevirdi

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Son dönemde yaptığı açıklamalar ve hareketleriyle gündem olan Merve Boluğur, gündemden uzaklaşmaya karar verdi.

Son dönemde yaptığı açıklamalar ve hareketleriyle gündem olan Merve Boluğur, gündemden uzaklaşmaya karar verdi. Gürültüden ve hayatın sorunlarından kaçarak sessizliğin hüküm sürdüğü yeşillikler arasında bir tatil yapan oyuncu, "Sessizliğin tadını çıkar’’ notunu düştü.

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