12 Kasım 2020 Perşembe 20:11:00 - Güncelleme:13 Kasım 2020 Cuma 11:12:00
Açıklamaları ve hareketleriyle gündem olan Merve Boluğur bu kez şaşkına çevirdi
Son dönemde yaptığı açıklamalar ve hareketleriyle gündem olan Merve Boluğur, gündemden uzaklaşmaya karar verdi.
Son dönemde yaptığı açıklamalar ve hareketleriyle gündem olan Merve Boluğur, gündemden uzaklaşmaya karar verdi. Gürültüden ve hayatın sorunlarından kaçarak sessizliğin hüküm sürdüğü yeşillikler arasında bir tatil yapan oyuncu, "Sessizliğin tadını çıkar’’ notunu düştü.
- Açıklamaları ve hareketleriyle gündem olan Merve Boluğur bu kez şaşkına çevirdi
- Melisa Irmak tartışmaların devam ederken 16'lık güzel Ceyda Toyran da taç taktı
- Ünlü şarkıcı Berkay'dan 2 milyon TL'lik yeni oyuncak
- Derya Baykal'ın kızı Derya Şensoy'dan şoke eden açıklama! 'Son 5 senedir okumuyorum, engelli'
- Murat Boz ile birliktelik haberlerine Farah Zeynep Abdullah son noktayı koydu! 'İlişki yok arkadaşız'
- Hacı Sabancı aradığı mutluluğu Nazlı Kaya'da buldu... Evlilik teklifindeki tektaş yüzük dikkatlerden kaçmadı