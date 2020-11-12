Açıklamaları ve hareketleriyle gündem olan Merve Boluğur bu kez şaşkına çevirdi

Açıklamaları ve hareketleriyle gündem olan Merve Boluğur bu kez şaşkına çevirdi

Son dönemde yaptığı açıklamalar ve hareketleriyle gündem olan Merve Boluğur, gündemden uzaklaşmaya karar verdi. Gürültüden ve hayatın sorunlarından kaçarak sessizliğin hüküm sürdüğü yeşillikler arasında bir tatil yapan oyuncu, "Sessizliğin tadını çıkar’’ notunu düştü.