Açık havanın ilk düeti 

Harbiye Açık hava konserlerinin önceki günkü konuğu eskimeyen şarkılarıyla Nilüfer oldu. Sahnede nostalji rüzgarı estiren şarkıcı, 70’ler, 80’ler ve 90’lardan oluşan 30 şarkılık repertuvarıyla müzik şöleni yaşattı. Konukları arasındaki meslektaşı Funda Arar’ı sahneye davet eden Nilüfer, unutulmaz bir düete imza attı.