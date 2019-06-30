30 Haziran 2019 08:00 | Pazar
Açık havanın ilk düeti
Funda Arar'ı sahneye davet eden Nilüfer eflatun renkli abiyesiyle göz kamaştırdı.
Harbiye Açık hava konserlerinin önceki günkü konuğu eskimeyen şarkılarıyla Nilüfer oldu. Sahnede nostalji rüzgarı estiren şarkıcı, 70’ler, 80’ler ve 90’lardan oluşan 30 şarkılık repertuvarıyla müzik şöleni yaşattı. Konukları arasındaki meslektaşı Funda Arar’ı sahneye davet eden Nilüfer, unutulmaz bir düete imza attı.
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