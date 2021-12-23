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23 Aralık 2021 Perşembe 13:30:00 - Güncelleme:23 Aralık 2021 Perşembe 13:30:00

‘Acayip' bir gala

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Ödüllü yönetmen Tolga Karaçelik'in 'Acayip' adlı filmi Mandarin Oriental'da düzenlenen galayla izleyicinin karşısına çıktı.

Ödüllü yönetmen Tolga Karaçelik'in 'Acayip' adlı filmi Mandarin Oriental'da düzenlenen galayla izleyicinin karşısına çıktı. Yeme- içme dünyasından isimlerin rol aldığı proje, davetlilerden beğeni topladı. Gecede Bilge Öztürk, Buray, Muzaffer Yıldırım, Maria Anastasia ve Pelin Akat gibi isimler yer aldı. Kara komedi tarzındaki film, izleyicilerden tam not aldı.

Etiketler : Tolga Karaçelik Acayip Mandarin Oriental
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