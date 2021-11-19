VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Op. Dr. Erkan Uygur “Endoskopi Rinoplasti PRP, Burun İçinin Detaylı Şekilde İncelenmesini Sağlıyor!”
F-16 Blok 70'ler masada! Türk savunma sanayisi havada tam gaz
Başkan Erdoğan ve Bahçeli'nin poz verdiği harita zorlarına gitti
Türkiye ve Avrupa'da ilk olacak
Rusya'ya AB ve NATO'dan "uydu" kınaması
Akkuyu Nükleer AŞ'den "ölüm ve intihar girişimi" iddiasına yalanlama
MSB: 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Kayıp Müslüme'den acı haber geldi
ABD'den Türkiye'ye üst düzey ziyaret!
Erken seçim olacak mı?
İngiltere'den AB'ye tehdit!
İstanbul'da büyük deprem bekleniyor mu?
Bakan Soylu duyurdu! Büyük operasyon başladı
Bakan Akar'dan NATO mesajı
Pekin'i kızdıran karar! ''Ortaya çıkacak tüm sonuçlardan sorumlusunuz''
Anlaşma imzalandı! Donanmanın motoru TÜMOSAN'dan
Değeri 325 milyar TL'yi buluyor! 5 yeni altın müjdesi kapıda
Kamu bankaları faiz indirdi
Dünyanın en iyisine Türkiye sahip olacak!
Deniz Karakaş: Gelinlikler kısaldı gözler ayakkabılarda
Türkiye'nin kilitlendiği olay: Müge Anlı'da günlerdir aranan Müslüme Yağal'ın son görüntüleri ortaya...
Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı: İddiaları reddediyoruz
ABD iki yüzlülüğü! Türkiye'ye yasak kendilerine serbest
Örgüt elebaşları birbirine girdi
19 Kasım 2021 Cuma 15:00:00 - Güncelleme:19 Kasım 2021 Cuma 15:00:00

Ablasının böbreğiyle hayata tutundu kardeşleri nakil bekliyor

ABONE OL

Hakkari'de yaşayan Vahide ve Osman Salim çiftinin çocukları Bahar, Kübra ve Efe Salim'e farklı zamanlarda rahatsızlanınca gittikleri hastanede böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. 2 yıl önce Rabia Salim (23), rahatsızlığı nedeniyle okulunu bırakmak zorunda kalan kardeşi Bahar'a (17) böbreğini verdi.

Hakkari'de yaşayan Vahide ve Osman Salim çiftinin çocukları Bahar, Kübra ve Efe Salim'e farklı zamanlarda rahatsızlanınca gittikleri hastanede böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. 2 yıl önce Rabia Salim (23), rahatsızlığı nedeniyle okulunu bırakmak zorunda kalan kardeşi Bahar'a (17) böbreğini verdi. İstanbul Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan operasyonla Bahar Salim, sağlığına kavuştu. Kübra (21) ve Efe Salim (24) de böbrek bekliyor.

Bahar Salim, kendisine böbreğini veren ablasına teşekkür ederek, "Yaşıtlarım eğitimlerine devam ederken, ben okulu bıraktım. Ablamın sayesinde ikinci bir hayata başladım. Ondan aldığım böbrekle hayata tutundum. Ablam böbreğini vermeseydi ben şimdi diyalize bağlı yaşayacaktım, belki de hayatta olmayacaktım. Ablamın sayesinde diyalizden kurtuldum. Artık yaşıtlarım gibi eğitim hayatıma devam edebileceğim. Hayallerim var, hayallerimi geride bırakmak istemiyorum" dedi.

Rabia Salim ise diyalize bağlı kalmaması için kardeşine böbreğini verdiğini ifade ederek, "Her yürüdüğünde, eğlendiğinde ben çok mutlu oluyorum. Diyalizdeki insanları gördüm. Çok zor bir durumdu. Kardeşimin de diyalize bağlı kalmaması için böbreğimi verdim. İstanbul Gaziosmanpaşa Hastanesi'nde nakil gerçekleşti. Diğer kardeşim Kübra da her iki böbreği iflas etmiş durumda. Keşke onun için de bir şey yapabilsem. Sadece Bahar'a verdim. Kübra kardeşimin de yaşayabilmesi için yetkililerden yardım bekliyoruz. Kübra kardeşimin de diyalize bağlı kalmasını istemiyorum. Onun için de böbrek bulunmasını istiyorum" diye konuştu.

NAKİL BEKLEYEN KÜBRA: BİZİM İÇİN UMUT OLUN

Böbrek nakli bekleyen Kübra Salim de, "Son bir aydır hiç kontrollerime gidemiyorum. Şu an böbreklerim ne kadar çalışıyor bilemiyorum. Diyalizlik bir süreç beni bekliyor. Ablam kardeşime bir böbreğini verdi. Hayata tutundu. Ben de şimdi bana verilecek bir böbrek bekliyorum. Tüm yetkililere sesleniyorum. Bizim için bir umut olun, umut ışığımız sizlersiniz" dedi.

Etiketler : Ablasının böbreği Rabia Salim Osman Salim çifti bahar Kübra ve Efe Salim
40 bin lavanta fidesi toprakla buluştu

40 bin lavanta fidesi toprakla buluştu
Emekli olmayı reddetmiş

Emekli olmayı reddetmiş
Tektaşı taktı

Tektaşı taktı
Doğada olmak bize çok iyi geldi

Doğada olmak bize çok iyi geldi
Aylar sonra kavuştu

Aylar sonra kavuştu
Hem göze hem kulağa

Hem göze hem kulağa
Nakille çocuklarını hayata bağladılar

Nakille çocuklarını hayata bağladılar
Anlaşmalı boşanıyor

Anlaşmalı boşanıyor
Erkek Severse ile dönüş yapıyor

Erkek Severse ile dönüş yapıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER