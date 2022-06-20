ABD'de 28 şarkı kaydettim

Popçu Edis, katıldığı 'Sıkı Fıkı' programında Amerika'da 28 şarkı kaydettiğini açıkladı. Dua Lipa, Bruno Mars ve Cher gibi sanatçıların bağlı olduğu Warner Music Group ile anlaşan popçu, yeni albümle ilgili çalışmaların hazır olduğunu söyledi. Yaklaşık bir senedir bunun üzerine çalıştığını ifade eden Edis, ''28 şarkı kaydettim ve hepsi de hazıra yakın. Ancak hiçbirini çıkarmadım. Çok farklı alanlarda şarkılarım var ve dinleseniz ben olduğuma inanmazsınız. Hepsini ben yazıyorum zaten'' dedi.