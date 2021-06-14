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14 Haziran 2021 Pazartesi 12:00:00 - Güncelleme:14 Haziran 2021 Pazartesi 12:00:00

ABD dönüşü estetik kontrolü

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Türkiye'deki sahne yasakları nedeniyle konser vermek için geçtiğimiz hafta Amerika'ya giden Demet Akalın, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.

Türkiye'deki sahne yasakları nedeniyle konser vermek için geçtiğimiz hafta Amerika'ya giden Demet Akalın, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. ABD dönüşü ilk iş olarak estetik doktorunun yolunu tutan şarkıcı, bir arkadaşının cenazesi olduğu için üzgün olduğunu söyleyerek, soru kabul etmedi. Recep ASLAN

Etiketler : Amerika Nişantaşı Demet Akalın
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