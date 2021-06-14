ABD dönüşü estetik kontrolü

Türkiye'deki sahne yasakları nedeniyle konser vermek için geçtiğimiz hafta Amerika'ya giden Demet Akalın, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. ABD dönüşü ilk iş olarak estetik doktorunun yolunu tutan şarkıcı, bir arkadaşının cenazesi olduğu için üzgün olduğunu söyleyerek, soru kabul etmedi. Recep ASLAN