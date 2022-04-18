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18 Nisan 2022 Pazartesi 07:30:00 - Güncelleme:18 Nisan 2022 Pazartesi 11:21:00

Abartıdan uzak

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Oyuncu Ümit Erdim'in eşi Seda Erdim Elle dergisine güzellik sırlarını anlattı ve güzelliğin tanımı sorusuna ise kesinlikle özgünlük ve doğallık cevabını verdi.

Oyuncu Ümit Erdim'in eşi Seda Erdim Elle dergisine güzellik sırlarını anlattı ve güzelliğin tanımı sorusuna ise kesinlikle özgünlük ve doğallık cevabını verdi. Cilt temizliğine ciddi zamanlar ayırdığını söyleyen Erdim "Haftada bir gün kendimi şımartıyorum'' dedi. Güzelliğin tanımı sorusuna Erdim kesinlikle özgünlük ve doğallık cevabını veren Erdim "Başkasında beğendiğim bir şeyi kendime uygulamam. Ona yakışan bana yakışmayabilir. Abartı olan her şeyden uzak durmayı tercih ediyorum" dedi.

Etiketler : Abartıdan uzak Ümit Erdim Seda Erdim
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