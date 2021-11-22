90'ları kıskanıyorlar

Metin Özülkü ve Jale, Four Seasons Aqua'da sahne aldılar. İzleyenleri 90'ların hit şarkılarıyla coşturan Jale ve Metin Özülkü'ye, gece boyunca istek yağdı. "90'larda çok güzel şarkılar yapmışız" diyen Jale'ye, Özülkü; "Genç şarkıcılar, 90'larda yaptığımız şarkıları kıskanıyorlar. Hepsinin sahnesine bakın, 90'larda yaptığımız şarkıları söylüyorlar. Ben de 90'lar ruhunu yakalayamam diye yeni besteler yapmıyorum" diye cevap verdi.