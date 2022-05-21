90'ları dinleyen kesim var

90'lı yıllara 'Bozuyorum Yeminimi' ve 'Elden Yar Olmaz' şarkılarıyla damga vuran Hazal, günümüz müziğini değerlendirdi. Son dönemde şarkıların hep aynı olduğunu söyleyen Hazal, ''Alt yapı neredeyse hep aynı, bitmeyen bir şarkı gibi, melodi zenginliği yok, sözler yüzeysel, özgünlük yok. Bu kısırlık yarattı ve insanlar rapa döndü. Ben kendi hissettiğim şarkıları yapmak isterim ve bu şarkıları da zaten aynı frekansta olan insanlar dinleyecektir. Z kuşağında 90'lar dinleyen bir kesim var'' dedi.