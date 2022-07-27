90'lar rüzgarı
Metin Özülkü orkestrası eşliğinde 90'lı yılların pop müziğine damga vurmuş isimlerinden oluşan "Çılgınlar Kulübü", önceki akşam Turgutreis'teki Rios'da sahne aldı.
Metin Özülkü orkestrası eşliğinde 90'lı yılların pop müziğine damga vurmuş isimlerinden oluşan "Çılgınlar Kulübü", önceki akşam Turgutreis'teki Rios'da sahne aldı. Yaklaşık 3 saat sahnede kalan grup, 'Deli Mavi', 'Sonuna Kadar', 'Seninle Olmak Var Ya', 'Oyalama Beni' gibi 90'ların hit şarkılarını dinleyicileriyle koro halinde seslendirdiler.