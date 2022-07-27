90'lar rüzgarı

Metin Özülkü orkestrası eşliğinde 90'lı yılların pop müziğine damga vurmuş isimlerinden oluşan "Çılgınlar Kulübü", önceki akşam Turgutreis'teki Rios'da sahne aldı. Yaklaşık 3 saat sahnede kalan grup, 'Deli Mavi', 'Sonuna Kadar', 'Seninle Olmak Var Ya', 'Oyalama Beni' gibi 90'ların hit şarkılarını dinleyicileriyle koro halinde seslendirdiler.