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07 Nisan 2023 Cuma 13:50:00 - Güncelleme:07 Nisan 2023 Cuma 13:50:00

9 yıllık evlilik bitti

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Zahide Yetiş, 9 yıldır evli olduğu Cem Arısoy'dan boşandıklarını açıkladı.

Sunucu Zahide Yetiş, 'Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece' programında 9 yıldır evli olduğu Cem Arısoy'dan boşandıklarını açıkladı. Arısoy ile evliliğinden bir oğlu olan Yetiş, ''Aras ile yeni sayfalar açtık'' dedi. İstanbul'da artık daha az vakit geçirdiğini açıklayan Yetiş, İzmir'de yaşadığını söyledi. Yetiş, konuyla ilgili, "Hayat sizi başka yerlere götürebilir ve o götürdüğün yerde varlığınıza devam ediyorsunuz" şeklinde konuştu.

Etiketler : zahide yetiş sem arısoy gökay kalaycıoğlu gökay kalaycıoğlu ile 360 derece

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