9 yıllık evlilik bitti

Sunucu Zahide Yetiş, 'Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece' programında 9 yıldır evli olduğu Cem Arısoy'dan boşandıklarını açıkladı. Arısoy ile evliliğinden bir oğlu olan Yetiş, ''Aras ile yeni sayfalar açtık'' dedi. İstanbul'da artık daha az vakit geçirdiğini açıklayan Yetiş, İzmir'de yaşadığını söyledi. Yetiş, konuyla ilgili, "Hayat sizi başka yerlere götürebilir ve o götürdüğün yerde varlığınıza devam ediyorsunuz" şeklinde konuştu.

