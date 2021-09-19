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19 Eylül 2021 Pazar 11:00:00 - Güncelleme:19 Eylül 2021 Pazar 11:00:00

9 yıl sonra yeniden ‘Şıkır Şıkır'

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Gülben ErgeGülben Ergen, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapmasında sevenleriyle buluştu. n, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapmasında sevenleriyle buluştu.

Gülben Ergen, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapmasında sevenleriyle buluştu. Sahneye ağaçlar içerisinde çıkan Ergen'in 'Yeşili koruyalım' sloganıyla hazırladığı botanik konsepti, seyirciden tam not aldı. Raisa Vanessa imzalı dore elbise giyen Ergen, güzelliğiyle de göz kamaştırdı. 2011'de seslendirdikleri 'Şıkır Şıkır' parçası nedeniyle mahkemelik olan ancak sonrasında barışan Gülben Ergen ile Mustafa Sandal, 9 yıl sonra yeniden düet yaptı.

Etiketler : Gülben Ergen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri Raisa Vanessa
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