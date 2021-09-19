9 yıl sonra yeniden ‘Şıkır Şıkır'

Gülben Ergen, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapmasında sevenleriyle buluştu. Sahneye ağaçlar içerisinde çıkan Ergen'in 'Yeşili koruyalım' sloganıyla hazırladığı botanik konsepti, seyirciden tam not aldı. Raisa Vanessa imzalı dore elbise giyen Ergen, güzelliğiyle de göz kamaştırdı. 2011'de seslendirdikleri 'Şıkır Şıkır' parçası nedeniyle mahkemelik olan ancak sonrasında barışan Gülben Ergen ile Mustafa Sandal, 9 yıl sonra yeniden düet yaptı.