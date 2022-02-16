800 bin liralık teklif

Oğuzhan Koç Sevgililer Günü'nde sevgilisi Demet Özdemir'e romantik bir sürpriz hazırlayarak evlilik teklifinde bulunmuştu. Koç'un Özdemir'e aldığı tektaşın fiyatı ortaya çıktı. Kesenin ağızını açan popçu, Özdemir'e aldığı yüzüğün 60 bin dolar (818 bin lira) olduğu öğrenildi. Çift, yaz aylarında düğün yapmayı planlıyor.