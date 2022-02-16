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16 Şubat 2022 Çarşamba 17:00:00 - Güncelleme:16 Şubat 2022 Çarşamba 17:00:00

800 bin liralık teklif

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Oğuzhan Koç Sevgililer Günü'nde sevgilisi Demet Özdemir'e romantik bir sürpriz hazırlayarak evlilik teklifinde bulunmuştu.

Oğuzhan Koç Sevgililer Günü'nde sevgilisi Demet Özdemir'e romantik bir sürpriz hazırlayarak evlilik teklifinde bulunmuştu. Koç'un Özdemir'e aldığı tektaşın fiyatı ortaya çıktı. Kesenin ağızını açan popçu, Özdemir'e aldığı yüzüğün 60 bin dolar (818 bin lira) olduğu öğrenildi. Çift, yaz aylarında düğün yapmayı planlıyor.

Etiketler : 800 bin liralık teklif Oğuzhan Koç Sevgililer Günü Demet Özdemir'
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