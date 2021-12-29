72'lik çılgın dadaş gençlere taş çıkartıyor

Erzurum'da yaşayan 72 yaşındaki Arslan Yakup Pirimoğlu, sağlıklı yaşam için genç yaşlarda başladığı koşuyu azimle sürdürerek gençlere örnek oluyor. Yarım asrı aşkındır sporu alışkanlık haline getiren Pirimoğlu, "çılgın dadaşlar" olarak bilinen Palandöken Masterler Koşu Grubu ile yaz kış demeden haftanın belirli günlerinde antrenman yapıyor.



Hayatı boyunca sigara kullanmadığını dile getiren Pirimoğlu, "Kendimi sürekli bisiklet binmeye, spor yapmaya ve koşmaya adadım. Yaklaşık 8 yıldır da maratonlara katılıyorum. Benim için spor sağlıktır. Spor yapmadığım zaman vücudumda ağrı oluyor, sporla çok rahatlıyorum, hiçbir yorgunluk hissetmiyorum." dedi. Palandöken Masterler Koşu Grubu'nda olduğunu ifade eden Pirimoğlu, kendilerine "çılgın dadaşlar" dendiğini, koşularını görüp katılanların bulunduğunu, birlikte antrenman yaptıklarını söyledi.

Her yaştan herkese spor yapmaları tavsiyesinde bulunan Pirimoğlu, şunları kaydetti: "Soğuk, sıcak ve çamur demeden koşuyoruz. Kış şartları ağır olduğu halde soğuk sıcak dinlemeden antrenmanımızı her hafta 2-3 kez yapıyoruz. Gençler spor yapsın, sıhhatli olurlar, sigara içmesinler, kahvelerden uzak kalsınlar, çok faydasını görürler. Bazı arkadaşlar bakıyorum kahveye bile arabayla gidiyor. Gençlere tavsiyem, spor yapsınlar, koşsunlar ve bizleri örnek alsınlar. Gelsinler onlarla tartan pistte koşalım. Sporun hangi dalını seviyorlarsa onu yapsınlar."

"İnsanlar çağımızın hastalığı obeziteyle kilo alıyor, bunu önlemek için spor yapmalarını öneriyorum. Vatandaşlarımız gelişi güzel şeyler yemesin, düzgün beslenmelerini tavsiye ediyorum." diyen Pirimoğlu, sağlıklı yaşam için sporun yaşam biçimi haline getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Pirimoğlu, son yıllarda maratonlara da katıldıklarını dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı: "Kendi imkanlarımızla gidip koşulara katılıyoruz, kupa veriyorlar, bu yarışlarda severek koşuyoruz. Gayemiz para ve kupa değil, yeter ki Erzurum'a başarı getirelim. Maddi ve manevi bir derdimiz yok. Evimde onlarca kupam var, eve gelenler kupaları görünce tebrik ediyor, 'bizim çocuklarımız da gidip sizin gibi koşsalar' diyerek duygularını dile getiriyorlar. Torunlarım görsün 'dedemiz spor yapıyormuş, başarılıymış' deyip spor yapsınlar diye kupalarımı saklıyorum."