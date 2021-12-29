VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Otomatik Katılım Sistemi'ne yeniden giriş zorunluluğu 2022'de kalkacak
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'i geçti
Edirne ve Kırklareli'nde selde mahsur kalan 53 kişi kurtarıldı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 24 TV'nin konuğu olacak
TBMM'de 'kripto para' toplantısı
Rotayı Türkiye'ye çevirdiler
Yunanistan'a geçmeye çalışan PKK'lı terörist yakalandı
Gara'da 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Putin'den gövde gösterisi
Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını Başkan Erdoğan yaptı!
Tarih verildi: Market fiyatları inecek
Samuray kılıçlı vahşette yeni gelişme!
NATO'da devir teslim: Komuta Türkiye'den Fransa'ya geçiyor
Bakan Soylu'dan çarpıcı yorum
PKK için istihbarat toplamaya başladı!
Yunan medyasında 'Ejder Yalçın' rahatsızlığı
Altından TL mevduata dönüşüm
Bernotti 79; Avrupa'da Birçok Corner Açmayı Planlıyor
Evo Holding 12. Yıl Yeni Yıla Merhaba Etkinliğini Gerçekleştirdi
MSB duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
Havada müthiş tesadüf! Uçakları yan yana uçtu
Doğal Saç Ekimi Sonuçları Nasıl Elde Edilir? Este Favor Saç Ekimi Anlatıyor!
İşte orta vadeli enflasyon hedefi
Aksaray'daki dayakçı öğretmen ile ilgili karar verildi!
29 Aralık 2021 Çarşamba 19:00:00 - Güncelleme:29 Aralık 2021 Çarşamba 19:00:00

72'lik çılgın dadaş gençlere taş çıkartıyor

ABONE OL

Erzurum'da yaşayan 72 yaşındaki Arslan Yakup Pirimoğlu, sağlıklı yaşam için genç yaşlarda başladığı koşuyu azimle sürdürerek gençlere örnek oluyor.

Erzurum'da yaşayan 72 yaşındaki Arslan Yakup Pirimoğlu, sağlıklı yaşam için genç yaşlarda başladığı koşuyu azimle sürdürerek gençlere örnek oluyor. Yarım asrı aşkındır sporu alışkanlık haline getiren Pirimoğlu, "çılgın dadaşlar" olarak bilinen Palandöken Masterler Koşu Grubu ile yaz kış demeden haftanın belirli günlerinde antrenman yapıyor.

Hayatı boyunca sigara kullanmadığını dile getiren Pirimoğlu, "Kendimi sürekli bisiklet binmeye, spor yapmaya ve koşmaya adadım. Yaklaşık 8 yıldır da maratonlara katılıyorum. Benim için spor sağlıktır. Spor yapmadığım zaman vücudumda ağrı oluyor, sporla çok rahatlıyorum, hiçbir yorgunluk hissetmiyorum." dedi. Palandöken Masterler Koşu Grubu'nda olduğunu ifade eden Pirimoğlu, kendilerine "çılgın dadaşlar" dendiğini, koşularını görüp katılanların bulunduğunu, birlikte antrenman yaptıklarını söyledi.

Her yaştan herkese spor yapmaları tavsiyesinde bulunan Pirimoğlu, şunları kaydetti: "Soğuk, sıcak ve çamur demeden koşuyoruz. Kış şartları ağır olduğu halde soğuk sıcak dinlemeden antrenmanımızı her hafta 2-3 kez yapıyoruz. Gençler spor yapsın, sıhhatli olurlar, sigara içmesinler, kahvelerden uzak kalsınlar, çok faydasını görürler. Bazı arkadaşlar bakıyorum kahveye bile arabayla gidiyor. Gençlere tavsiyem, spor yapsınlar, koşsunlar ve bizleri örnek alsınlar. Gelsinler onlarla tartan pistte koşalım. Sporun hangi dalını seviyorlarsa onu yapsınlar."

"İnsanlar çağımızın hastalığı obeziteyle kilo alıyor, bunu önlemek için spor yapmalarını öneriyorum. Vatandaşlarımız gelişi güzel şeyler yemesin, düzgün beslenmelerini tavsiye ediyorum." diyen Pirimoğlu, sağlıklı yaşam için sporun yaşam biçimi haline getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Pirimoğlu, son yıllarda maratonlara da katıldıklarını dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı: "Kendi imkanlarımızla gidip koşulara katılıyoruz, kupa veriyorlar, bu yarışlarda severek koşuyoruz. Gayemiz para ve kupa değil, yeter ki Erzurum'a başarı getirelim. Maddi ve manevi bir derdimiz yok. Evimde onlarca kupam var, eve gelenler kupaları görünce tebrik ediyor, 'bizim çocuklarımız da gidip sizin gibi koşsalar' diyerek duygularını dile getiriyorlar. Torunlarım görsün 'dedemiz spor yapıyormuş, başarılıymış' deyip spor yapsınlar diye kupalarımı saklıyorum."

Etiketler : çılgın dadaş Erzurum Arslan Yakup Pirimoğlu
Anne-oğul baş başa

Anne-oğul baş başa
Gizemli arkadaş

Gizemli arkadaş
Şarkıcılar Dilber Ay'ı incelemeli

Şarkıcılar Dilber Ay'ı incelemeli
Şarkılar gurbetçilere

Şarkılar gurbetçilere
Sahneye Eda'sız çıkmam

Sahneye Eda'sız çıkmam
Bir Teoman klasiği

Bir Teoman klasiği
Tilki açıklama sonra

Tilki açıklama sonra
Sette birbirimizi tanımadık

Sette birbirimizi tanımadık
Botoks canavarı olmuşsun!

Botoks canavarı olmuşsun!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER