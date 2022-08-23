'Samsak Döveci' şarkısıyla tanınan Elif Buse Doğan, 34'üncüsü düzenlenen Taşköprü Sarımsak Festivali'nin kapanışında sahne aldı. Doğan, sevilen türkülerini 70 bin kişilik koro halinde hep bir ağızdan seslendirdi. Konserine beyazlar içinde çıkan Doğan, yaklaşık bir saat sahnede kaldı. Şarkıcı, yeni teklisi 'Aşk Sana Benzer'i müzikseverlerin beğenisine sundu. Doğan'ın teklisi dijital müzik platformlardaki listelerde yerini aldı.