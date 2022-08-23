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23 Ağustos 2022 Salı 10:30:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2022 Salı 10:30:00

70 bin kişilik koro

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'Samsak Döveci' şarkısıyla tanınan Elif Buse Doğan, 34'üncüsü düzenlenen Taşköprü Sarımsak Festivali'nin kapanışında sahne aldı.

'Samsak Döveci' şarkısıyla tanınan Elif Buse Doğan, 34'üncüsü düzenlenen Taşköprü Sarımsak Festivali'nin kapanışında sahne aldı. Doğan, sevilen türkülerini 70 bin kişilik koro halinde hep bir ağızdan seslendirdi. Konserine beyazlar içinde çıkan Doğan, yaklaşık bir saat sahnede kaldı. Şarkıcı, yeni teklisi 'Aşk Sana Benzer'i müzikseverlerin beğenisine sundu. Doğan'ın teklisi dijital müzik platformlardaki listelerde yerini aldı.

Etiketler : 70 bin kişilik koro Samsak Döveci Elif Buse Doğan
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