7 yıllık evlilikte kriz

Ekranlara veda eden 'Lale Devri' dizisiyle adından söz ettiren oyuncu Selen Soyder ve Oren Fransez'in evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. 2015 yılında dünyaevine giren çiftin, ayrılık kararı aldıkları söyleniyor. 'Beyaz Magazin' adlı programın iddiasına göre ikili, sosyal medyada hesaplarından birbirlerini takipten çıkararak birlikte çekildikleri resimlerini de sildi. Selen Soyder eşinin soyadını da Instagram'dan kaldırdı.