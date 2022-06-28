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28 Haziran 2022 Salı 11:30:00 - Güncelleme:28 Haziran 2022 Salı 11:30:00

7 yıllık evlilikte kriz

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Ekranlara veda eden 'Lale Devri' dizisiyle adından söz ettiren oyuncu Selen Soyder ve Oren Fransez'in evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor.

Ekranlara veda eden 'Lale Devri' dizisiyle adından söz ettiren oyuncu Selen Soyder ve Oren Fransez'in evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. 2015 yılında dünyaevine giren çiftin, ayrılık kararı aldıkları söyleniyor. 'Beyaz Magazin' adlı programın iddiasına göre ikili, sosyal medyada hesaplarından birbirlerini takipten çıkararak birlikte çekildikleri resimlerini de sildi. Selen Soyder eşinin soyadını da Instagram'dan kaldırdı.

Etiketler : 7 yıllık evlilikte kriz Lale Devri Selen Soyder ve Oren Fransez
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