7 günde 22 bin kişiyle buluştu

Sanatçı İbrahim Tatlıses Paraf Açıkhava'da 7. kez sahne aldı. Repertuvarıyla dikkat çeken sanatçı, fenomen eserlerini seslendirdi. Tatlıses, sahne performansıyla dinleyicilerini mest etti. Sanatçı şarkı arasında sevenlerine, "Beni yine onurlandırdınız, gururlandırdınız, beni yine ağlatacaksınız" sözleriyle teşekkür etti. Yaklaşık iki buçuk saat boyunca sahnede kalan İbrahim Tatlıses, konserinde 37 şarkı söyledi. Tatlıses, 7 konserlik Açıkhava serisinde 22 bin müzikseverle bir araya geldi.