VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Cumhuriyet tarihinin en büyüğü olacak...
Öğrencilerden kira isyanı! Yüzde 300 arttı, bir yıllık peşin
Rusya'yı sarsan gelişme! Kızı öldürüldü
Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 4 gemi daha hareket etti
Mardin'deki kazada 20 kişi hayatını kaybetti
İngiltere'de sağlık sistemi bitmiş
8 bin liralık şıklık
2023'te yeni albüm
7 günde 22 bin kişiyle buluştu
Yeni ikili
youtube'da var konserde yok
Babet ayakkabı düz taban yapıyor
Yorgunluk ve stres karaciğeri yağlandırıyor
Güneşe maruz kalmak vücutta kalıcı leke nedeni
Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile Günlük Burç Yorumları - 21 Ağustos
Bakan Soylu: İhmal, kasıt her neyse bütün süreçler tetkik edilecektir
Kerkük'te DEAŞ'a karşı operasyon başlatıldı
Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen ülkelerine gönderilecek
Guterres'ten İstanbul Boğazı'nda 'duygulu' paylaşım
Kosova'da liselerde 'başörtüsü serbestliği' tartışılıyor
Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
Başkan Erdoğan'dan Mardin'deki kaza için taziye mesajı
Mardin'de freni patlayan tır kalabalığa daldı!
Somali'de otele saldırı: 21 kişi öldü
21 Ağustos 2022 Pazar 10:00:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2022 Pazar 10:00:00

7 günde 22 bin kişiyle buluştu

ABONE OL

Sanatçı İbrahim Tatlıses Paraf Açıkhava'da 7. kez sahne aldı. Repertuvarıyla dikkat çeken sanatçı, fenomen eserlerini seslendirdi.

Sanatçı İbrahim Tatlıses Paraf Açıkhava'da 7. kez sahne aldı. Repertuvarıyla dikkat çeken sanatçı, fenomen eserlerini seslendirdi. Tatlıses, sahne performansıyla dinleyicilerini mest etti. Sanatçı şarkı arasında sevenlerine, "Beni yine onurlandırdınız, gururlandırdınız, beni yine ağlatacaksınız" sözleriyle teşekkür etti. Yaklaşık iki buçuk saat boyunca sahnede kalan İbrahim Tatlıses, konserinde 37 şarkı söyledi. Tatlıses, 7 konserlik Açıkhava serisinde 22 bin müzikseverle bir araya geldi.

Etiketler : ibrahim tatlıses konser sahne
"Ölmedim yaşıyorum"

"Ölmedim yaşıyorum"
Çakal enerjisi

Çakal enerjisi
15'inci yıl kutlaması

15'inci yıl kutlaması
‘Kasaba Doktoru' sete çıktı

‘Kasaba Doktoru' sete çıktı
Ayrılık iddialarına fotoğraflı yanıt

Ayrılık iddialarına fotoğraflı yanıt
Yıllara meydan okudu

Yıllara meydan okudu
Sahnede 74'üncü yaş sürprizi

Sahnede 74'üncü yaş sürprizi
Çocukların eğlence günü

Çocukların eğlence günü
“Hayatının en güzel günü?” sorusuna bakın ne yanıt verdi

“Hayatının en güzel günü?” sorusuna bakın ne yanıt verdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes