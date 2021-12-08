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08 Aralık 2021 Çarşamba 18:30:00 - Güncelleme:08 Aralık 2021 Çarşamba 18:30:00

7 ay sonra yeniden ‘Güz Gülleri'

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Geçirdiği böbrek rahatsızlığı sebebiyle neredeyse ölümden dönen Hakan Taşıyan, aylar sonra ilk kez görüntülendi.

Geçirdiği böbrek rahatsızlığı sebebiyle neredeyse ölümden dönen Hakan Taşıyan, aylar sonra ilk kez görüntülendi. Taşıyan, yayınlanan son görüntüsüyle sevenlerini mutlu etti. Karaciğer ve böbrek nakli olan ve uzun süredir tedavi gören Taşıyan'dan sevindiren haber geldi. 48 yaşındaki sanatçı tam 7 ay boyunca tedavi görmüş ve adeta ölümden dönmüştü. Sanatçı, bir mekanda en unutulmaz şarkılarından biri olan 'Güz Gülleri'ni seslendirdi. Taşıyan, sosyal medyada da gündem oldu.

Etiketler : Güz Gülleri Hakan Taşıyan böbrek rahatsızlığı
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