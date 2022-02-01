VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Türkiye çok etkili bir ülke, son senelerde gördük bunu"
Dev projede yeni aşama tamam!
Petrol ve doğal gaz kuyuları için düğmeye bastılar
Türkiye ile ilişkileri resmen müttefiklik düzeyine çıkardılar: Onaylandı
Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na tepki paylaşımı
Savaş çanları çalıyor! Geri adım atmayacağız
Türkiye üretim üssü olacak!
İmamoğlu'nun balık sefasına Bahçeli'den sert tepki
"Kılıçdaroğlu'nun görüntüsünü kendi partisi servis etti"
Evlilik teklifi şaşkınlığı
Artık üç canım var
65 bin liralık stil
Babalık özlemi
Bastonla sahnede
'Masum ve Güzel'
Beni şirketten göndermek istiyor
Putin'i kızdıracak gelişme!
Dünyada bir ilk! Aşı zorunlu oldu
Yunanistan'da SİHA paniği: Türkler etrafımızı kuşattı
Kanada Rusya'yı uyardı
Meteoroloji'den 47 kente uyarı! İstanbul için saat verildi
Soğuk havada mide için havuç ve pancar yiyin
Devam eden öksürük alerji belirtisi olabilir
Anne adaylarına uyarı: Varis tedavisi bebeğe zarar verebilir
01 Şubat 2022 Salı 12:30:00 - Güncelleme:01 Şubat 2022 Salı 12:30:00

65 bin liralık stil

ABONE OL

Demet Akalın Karfest'te hayranlarıyla bir araya geldi. Akalın, konser vereceği alana kar motoru ile geldi.

Demet Akalın Karfest'te hayranlarıyla bir araya geldi. Akalın, konser vereceği alana kar motoru ile geldi. 65 bin TL'lik Fendi marka kar tulumuyla gözleri üzerinde toplayan Akalın, tarzıyla beğeni topladı. -5 derece sevilen şarkıların hayvanlarıyla hep bir ağızdan seslendiren şarkıcı, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

Etiketler : 65 bin liralık stil Demet Akalın Karfest
30'uncu yıl sürprizi

30'uncu yıl sürprizi
Üzgün ve yorgunum

Üzgün ve yorgunum
Kalbinin sesini dinle

Kalbinin sesini dinle
Önceliği kızı

Önceliği kızı
Ünlü oyuncudan ilginç itiraf

Ünlü oyuncudan ilginç itiraf
Heyecanlandıran paylaşım

Heyecanlandıran paylaşım
Jüri hayran kaldı

Jüri hayran kaldı
Türk filmine 7 dilde dublaj

Türk filmine 7 dilde dublaj
Pilotluk sınavı stresi

Pilotluk sınavı stresi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER