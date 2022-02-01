65 bin liralık stil

Demet Akalın Karfest'te hayranlarıyla bir araya geldi. Akalın, konser vereceği alana kar motoru ile geldi. 65 bin TL'lik Fendi marka kar tulumuyla gözleri üzerinde toplayan Akalın, tarzıyla beğeni topladı. -5 derece sevilen şarkıların hayvanlarıyla hep bir ağızdan seslendiren şarkıcı, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.