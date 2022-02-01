01 Şubat 2022 Salı 12:30:00 - Güncelleme:01 Şubat 2022 Salı 12:30:00
65 bin liralık stil
Demet Akalın Karfest'te hayranlarıyla bir araya geldi. Akalın, konser vereceği alana kar motoru ile geldi.
Demet Akalın Karfest'te hayranlarıyla bir araya geldi. Akalın, konser vereceği alana kar motoru ile geldi. 65 bin TL'lik Fendi marka kar tulumuyla gözleri üzerinde toplayan Akalın, tarzıyla beğeni topladı. -5 derece sevilen şarkıların hayvanlarıyla hep bir ağızdan seslendiren şarkıcı, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.