6 yıl sonra sahnede
Müzisyen Cenk Eren altı yıl aranın ardından Batum Radissonn Otel'de sevenleriyle bir araya geldi.
Müzisyen Cenk Eren altı yıl aranın ardından Batum Radissonn Otel'de sevenleriyle bir araya geldi. Konser öncesinde şehirde kısa bir tur attığını dile getiren Eren, "Kültürlerimiz birbirine o kadar yakın ki; bir ara kendimi Türkiye'de hissettim. Tarihi ve kültürel bağlarla örülmüş bir kardeşlik zincirimiz var bu toprakların insanlarıyla. Umarım bu hiçbir zaman bozulmaz" dedi. Müzisyen gecede Türk Müziği'nin unutulmaz eserlerini seslendirdi.