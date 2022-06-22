6 yıl sonra sahnede

Müzisyen Cenk Eren altı yıl aranın ardından Batum Radissonn Otel'de sevenleriyle bir araya geldi. Konser öncesinde şehirde kısa bir tur attığını dile getiren Eren, "Kültürlerimiz birbirine o kadar yakın ki; bir ara kendimi Türkiye'de hissettim. Tarihi ve kültürel bağlarla örülmüş bir kardeşlik zincirimiz var bu toprakların insanlarıyla. Umarım bu hiçbir zaman bozulmaz" dedi. Müzisyen gecede Türk Müziği'nin unutulmaz eserlerini seslendirdi.