6 ayda 6 proje

Merve Özbey, Jolly Joker Vadistanbul'da sahne aldı. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özbey, yeni projelerinin sorulması üzerine "İlk kez böyle iddialı bir açıklama yapacağım. Merve Özbey'e boğulabilirler. 6 ay boyunca her ay yeni bir şarkı çıkartacağız" diyerek yanıtladı. "Önümüzdeki 6 ay Merve Özbey rüzgarı estireceğim" diyen Özbey, "Daha önce 2 sene arayla albüm yaptım. İlk kez bu kadar yoğun bir döneme giriyorum. Umarım dinleyicilerim benden sıkılmaz'' dedi.