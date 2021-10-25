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25 Ekim 2021 Pazartesi 11:30:00 - Güncelleme:25 Ekim 2021 Pazartesi 11:30:00

6 ayda 6 proje

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Merve Özbey, Jolly Joker Vadistanbul'da sahne aldı.

Merve Özbey, Jolly Joker Vadistanbul'da sahne aldı. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özbey, yeni projelerinin sorulması üzerine "İlk kez böyle iddialı bir açıklama yapacağım. Merve Özbey'e boğulabilirler. 6 ay boyunca her ay yeni bir şarkı çıkartacağız" diyerek yanıtladı. "Önümüzdeki 6 ay Merve Özbey rüzgarı estireceğim" diyen Özbey, "Daha önce 2 sene arayla albüm yaptım. İlk kez bu kadar yoğun bir döneme giriyorum. Umarım dinleyicilerim benden sıkılmaz'' dedi.

Etiketler : 6 ayda 6 proje Merve Özbey Jolly Joker Vadistanbul
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