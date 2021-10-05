58 yaşında yeni imaj

Yonca Evcimik, 'Şimdi Doksanlar 2' albümünde yer alan 'Günaha Davet' şarkısını kliplendirdi. 23 yıl sonra yeni versiyonuyla müzikseverlerin beğenisine sunan şarkıcı, klipte bambaşka bir imajla kamera karşısına geçti. Afro saçıyla dikkat çeken 58 yaşındaki Evcimik, "Bu klip için böyle bir saç kullanmak istedim. Yarın öbür gün beni bambaşka bir renk ve saçla görebilirsiniz. Malum ben değişikliği çok severim'' dedi.