56. yaş sürprizi

Soner Arıca, önceki akşam Nanna'da sahne aldı. Sanatçıya 'Arkadaşım Eşek', Neler Oluyor Hayatta' ve 'Yer Bildirimi' şarkılarında düet yaptığı Kuzey Köker sürpriz yaptı. Köker, 56 yaşına basan Arıca'nın doğum gününü sahnede birlikte kutladı. Arıca, pastanın mumlarını dilek tutarak Köker'le üfledi.