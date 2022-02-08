VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde sır perdesi aralanıyor
"Yunanistan kadar AB de suçlu"
"Mossad ülkenin üst yönetimine sızdı"
Türkiye'den senaryoları değiştirecek proje!
İki ülke arasında Patriot krizi!
Yunan medyasında "Türkiye" hazımsızlığı
Hablemitoğlu suikastında düğüm çözülüyor!
Taslak tamam: Evlilik yılına göre nafaka süresi
Devletten işçi başına 1025 lira destek!
İndirim geliyor
Kar İstanbul'a doğru geliyor!
Putin açık açık tehdit etti: Rusya ile savaşmak ister misiniz?
Bakan Nebati'den Londra açıklaması
Biden, Putin'i uyardı: Karşılık vermeye hazırız!
ABD'de panikte! Denizde F-35 arıyorlar
O artık hepimizin babası
Kulisine giren tek kişiydim
56. yaş sürprizi
-15 derecede klip çekimi
Aşka geldi
Zayıfladık ama hipnozla değil
Vizyona geri sayım
‘Hayaller ve Hayatlar'la döndü
Mutluluğa ‘Evet' dediler
08 Şubat 2022 Salı 14:00:00 - Güncelleme:08 Şubat 2022 Salı 14:00:00

56. yaş sürprizi

ABONE OL

Soner Arıca, önceki akşam Nanna'da sahne aldı. Sanatçıya 'Arkadaşım Eşek', Neler Oluyor Hayatta' ve 'Yer Bildirimi' şarkılarında düet yaptığı Kuzey Köker sürpriz yaptı.

Soner Arıca, önceki akşam Nanna'da sahne aldı. Sanatçıya 'Arkadaşım Eşek', Neler Oluyor Hayatta' ve 'Yer Bildirimi' şarkılarında düet yaptığı Kuzey Köker sürpriz yaptı. Köker, 56 yaşına basan Arıca'nın doğum gününü sahnede birlikte kutladı. Arıca, pastanın mumlarını dilek tutarak Köker'le üfledi.

Etiketler : 56. yaş sürprizi Soner Arıca Nanna
Açılış Şahin'den kapanış Şıkel'den

Açılış Şahin'den kapanış Şıkel'den
Arabesk gecesi

Arabesk gecesi
Alışverişimi esnaftan yaparım

Alışverişimi esnaftan yaparım
Ailem oyuncu olmama karşı çıktı

Ailem oyuncu olmama karşı çıktı
Adı Bodrum'da yaşatılacak

Adı Bodrum'da yaşatılacak
Nafaka davasını kazandı

Nafaka davasını kazandı
Su'yun Korsan'ı

Su'yun Korsan'ı
Hakaret etti, şiddet uyguladı

Hakaret etti, şiddet uyguladı
Sorunları çözdük

Sorunları çözdük

EN ÇOK OKUNAN HABERLER