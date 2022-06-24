500 bin liralık çocuk odası

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Seda Bakan, evini dekore etti. Oyuncu, yeniden dizayn ettiği kızının odası için kesenin ağzını açtı.

En son ekranlara veda eden 'Mucize Doktor' dizisinde yer alan oyuncu Seda Bakan, bebek heyecanı yaşıyor. Müzisyen Ali Erel ile mutlu bir evliliği olan oyuncu, yeniden anne olmaya hazırlanıyor. 7 aylık hamile olan Bakan, doğacak kızı için hummalı bir çalışmaya girdi. Oyuncu, İstinye'deki evini dekore ederek, kızı için kesenin ağzını açtı. Lüks villasında bebek odası hazırlığı yapan oyuncu, 500 bin lirayı gözden çıkardı. Bakan, doğacak çocuğunun odasını kendi zevkine göre dizayn ettiriyor. Oyuncunun bebeğini normal doğum yaparak kucağına almak istediği öğrenildi. Bakan'ın Leyla adında 3 yaşında bir kızı var.