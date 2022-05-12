50 bin liraya kiraya çıktı

Geçen hafta evlenen Hadise ve Mehmet Dinçerler, İbrahim Çelikkol'un kiracısı oldu. Çift, oyuncunun Riva'daki villasına aylık 50 bin lira ödeyecek.

Uzun bir süredir emlakçıları gezen popçu Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, aşk yuvalarını buldu. Geçtiğimiz haftalarda bir yıldır birlikte olan çift, Çırağan Sarayı'nda aileleri ve yakın arkadaşlarının bulunduğu nikahla hayatlarını birleştirmişti. Hadise ve Mehmet Dinçerler, aradıkları evlerini sonunda buldu. İkili, 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde yer alan oyuncu İbrahim Çelikkol'un kiracısı oldu. Çift, Riva Konakları'ndaki tripleks villa için kesenin ağzını açtı. İkili, aylık 50 bin lira ödeyecek. Ramazan Bayramı'nda balayı tatiline çıkan Hadise ve Mehmet Dinçerler'in yaz aylarında boğazdaki bir otellerde görkemli bir düğün yapmaya hazırlandıkları söyleniyor.