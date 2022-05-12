VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Fransa'da Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğuna saldırı
ABD: Bir numaralı ekonomik sorunumuz enflasyon
Kadına ve sağlık çalışanlarına şiddet önlenecek
Rize-Artvin Havalimanı'nda son adım
"Cezalandırma atışları" sonucunda 21 terörist etkisiz hale getirildi
Samanyolu'nun merkezi görüntülendi
TUSAŞ gümbür gümbür geliyor
32 aydır Topkapı'da sergileniyor
"Karadeniz'e yaptığımız yatırımlar kilit önem taşıyor"
Başkentteki barajlarda doluluk oranı yüzde 41'i geçti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Engelliler Haftası paylaşımı
Yargıtaydan CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun mahkumiyetine onama
Adım adım savaşa yürüyorlar
Sınırı böyle geçmişler!
"Tokyo'da gururlandık sıra Paris'te"
Finlandiya'nın "NATO üyeliği" açıklamasına Rusya'dan yanıt!
Kripto paralarda büyük çöküş!
Tokayev'in Türkiye ziyareti Kazak basınında büyük yankı buldu
Terör örgütü PKK'ya ağır darbe!
TUŞAŞ'tan büyük başarı! Türkiye şampiyonu oldu
Petrol ve doğalgazda yeni dönem!
Türkiye'siz çözüm yok
Yunanistan'dan provokasyon hazırlığı!
Hafta sonu plan yapacaklar dikkat!
12 Mayıs 2022 Perşembe 09:27:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2022 Perşembe 09:27:00

50 bin liraya kiraya çıktı

ABONE OL

Geçen hafta evlenen Hadise ve Mehmet Dinçerler, İbrahim Çelikkol'un kiracısı oldu. Çift, oyuncunun Riva'daki villasına aylık 50 bin lira ödeyecek.

Geçen hafta evlenen Hadise ve Mehmet Dinçerler, İbrahim Çelikkol'un kiracısı oldu. Çift, oyuncunun Riva'daki villasına aylık 50 bin lira ödeyecek.

Uzun bir süredir emlakçıları gezen popçu Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, aşk yuvalarını buldu. Geçtiğimiz haftalarda bir yıldır birlikte olan çift, Çırağan Sarayı'nda aileleri ve yakın arkadaşlarının bulunduğu nikahla hayatlarını birleştirmişti. Hadise ve Mehmet Dinçerler, aradıkları evlerini sonunda buldu. İkili, 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde yer alan oyuncu İbrahim Çelikkol'un kiracısı oldu. Çift, Riva Konakları'ndaki tripleks villa için kesenin ağzını açtı. İkili, aylık 50 bin lira ödeyecek. Ramazan Bayramı'nda balayı tatiline çıkan Hadise ve Mehmet Dinçerler'in yaz aylarında boğazdaki bir otellerde görkemli bir düğün yapmaya hazırlandıkları söyleniyor.

Etiketler : 50 bin liraya kiraya çıktı Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti Riva
Şiddetin her türlüsüne karşıyım

Şiddetin her türlüsüne karşıyım
Dizi sürelerinden dert yandı

Dizi sürelerinden dert yandı
Ses 4 oldu

Ses 4 oldu
Dostluk gecesi

Dostluk gecesi
Şarkılar annelere

Şarkılar annelere
İki yaka tek konser

İki yaka tek konser
Eşini özledi

Eşini özledi
Kınalı Hülya

Kınalı Hülya
Tatil yerine sete gidecek

Tatil yerine sete gidecek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX