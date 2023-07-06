5 yıllık anlaşma

Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılığa da el atan Gökhan Keser, bu yıl için toplam 6 tekli proje ve versiyonlar üzerine prodüktör 'Volga Tamöz' ve '22' ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Keser, ilk projesi 'Aynen Aynen'i 7 Temmuz'da müzikseverlerin beğenisine sunacak. Şarkısının klibinde Keser'e 3 ayrı model eşlik etti.