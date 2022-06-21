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21 Haziran 2022 Salı 12:30:00 - Güncelleme:21 Haziran 2022 Salı 12:30:00

5 yıl sonra turne vakti

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5 yıllık aranın ardından 'Kendine Bi' Şans Ver' albümünü sevenleriyle buluşturan Nilüfer, yaz konserleri serisine başlıyor.

5 yıllık aranın ardından 'Kendine Bi' Şans Ver' albümünü sevenleriyle buluşturan Nilüfer, yaz konserleri serisine başlıyor. Sanat yaşamında 50'nci yılını kutlayan Nilüfer, 10 şehirde vereceği 11 konserler yüz binlere müzik ziyafeti yaşatacak. 18 Temmuz'da Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde açılış yapacak olan sanatçı turnesini 21 Ekim'de Gaziantep konseriyle tamamlayacak.

Etiketler : 5 yıl sonra turne vakti Kendine Bi' Şans Ver Nilüfer
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