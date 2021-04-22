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22 Nisan 2021 Perşembe 13:00:00 - Güncelleme:22 Nisan 2021 Perşembe 13:00:00

5 bin kitaplık kütüphane

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Oyuncu Ceyda Düvenci, Ayşe Tolga'nın D&R'ın yaptığı Kitap Hediye Günü'nde buluştu.

Oyuncu Ceyda Düvenci, Ayşe Tolga'nın D&R'ın yaptığı Kitap Hediye Günü'nde buluştu. Balköpüğü kitap serileriyle çocuk edebiyatına eserler kazandıran Düvenci, ''Bence kitap okumak insanın kendine yaptığı en güzel iyiliktir, okuyanları kötülükten uzak tutar. Benim de 5 bin kitaplık bir kütüphanem var. Eğer bir kitabı çok sevdiysem içine bir not yazıp parka, uçağa veya taksiye bırakırım'' diye konuştu.

Etiketler : ceyda düvenci ayşe tolga kütüphane
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